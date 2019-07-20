Мамедов: Великая выступала в финале ЧМ по фехтованию, отвечая за всю команду

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Семикратной чемпионке мира саблистке Софье Великой пришлось фехтовать в финале индивидуального турнира чемпионата мира - 2019, неся на своих плечах ответственность за всю сборную. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

В финале турнира, который проходит в Будапеште, 34-летняя россиянка уступила украинке Ольге Харлан со счетом 14:15. Бронзовыми призерами стали Теодора Гкунтура (Греция) и Бьянка Паску (Румыния).

"Соня фехтовала весь личный турнир на характере, он у нее есть. К сожалению, наши молодые спортсменки не отличились, вся ответственность опять легла на ее плечи. Яна Егорян проиграла за выход в 1/16 финала, хотя вела со счетом 13:10, Позднякова на начальной стадии со счетом 5:14 проигрывала канадке, догнала, но не спаслась. Никитина, наша перспективная девочка, вышла на бой со штрафной картой, даже боя не получилось", - рассказал Мамедов.

"У Великой в финале был тяжелый соперник, жаль, что проиграла она при счете 14:14. Пошла назад, а в сабле это - смерть. Харлан же просто ждала, чтобы "разрубить" Великую в атаке", - отметил Мамедов.

"Я понимаю, что для Сони это, скорее всего, последний чемпионат мира в карьере - чемпионат мира, я подчеркиваю. Но у нее еще будет Олимпиада, о такой стабильности, как у Великой, можно только мечтать. Но сколько можно, в этой жизни есть и другие прелести", - отметил главный тренер сборной.

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года (командный турнир) и серебряным призером в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Россиянка семь раз побеждала на чемпионатах мира (дважды - в индивидуальных соревнованиях, пять раз - в команде). Также в ее активе 14 золотых медалей чемпионатов Европы.