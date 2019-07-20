Крашенинников: команда Эстонии была слабым соперником для сборной РФ по пляжному футболу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России по пляжному футболу не испытывали проблем в матче отборочного турнира к чемпионату мира против команды Эстонии, так как соперник был слабым. Об этом заявил журналистам игрок сборной России Юрий Крашенинников.

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Эстонии счетом 7:2 во втором матче отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года, досрочно обеспечив себе место в следующем раунде турнира.

"На самом деле тяжело себя настроить было, когда 6:0 повели. Видно было, что моменты создавали, что-то не залетало, но главное победа, двигаемся дальше. Соперник слабый, о чем здесь говорить, лучше по сути сыграть с тем же "Локомотивом", нам это будет полезнее. Но надо играть, давить - вся страна смотрела, а мы третий тайм вообще проиграли, но мы не бежим добивать, выиграли и выиграли", - сказал Крашенинников.

Другой игрок сборной России Федор Земсков отметил, что команду подвела реализация. "Возможно, болельщики ожидали, что больше забьем, но футбол дело волнообразное, нет постоянного движения вверх, бывают спады, также может быть подвела реализация и качество во второй половине игры, - заявил он. - Два пропущенных мяча очень больно повлияли на команду - наш вратарь Павел Баженов очень болезненно к этому относится, вообще для вратарей очень важно сохранить ворота в целости и сохранности. Будем сейчас все разбирать, это неприятный звоночек, но надеюсь, он ни во что не выльется в следующих играх. Думаю, на "четверочку" мы сегодня наиграли - если первый тайм "пять с плюсом", а остальные - "тройка".

"Проблема - это когда выкладываешься на соперников не первого эшелона, оставляешь все эмоции, а потом выходишь на важный матч с серьезной сборной и тебе не хватает ни эмоций, ни сил. Профессионализм как раз в том, что тренер и команда могут подвести в оптимальной кондиции. Кого теперь волнует, были ли разгромы в 2011 и 2013 году, когда стали чемпионами мира?" - заключил он.

В следующем матче сборная России сыграет с венграми 21 июля (начало - 16:45 мск). Команды в очном противостоянии определят победителя группы A. Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство. Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.