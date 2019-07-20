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ЧМ-2019 по фехтованию

Мамедов: рапирист Жеребченко сокрушал грандов, но к полуфиналу ЧМ стал перворазрядником

В 1/2 финала россиянин уступил французу Энцо Лефору со счетом 7:15
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов
© Сергей Бобылев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Дмитрий Жеребченко по пути к полуфиналу чемпионата мира в Будапеште сокрушал грандов фехтования, но к финалу превратился в перворазрядника и упустил шанс побиться за второе золото мирового первенства в карьере. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

В полуфинале 30-летний россиянин уступил 27-летнему французу Энцо Лефору со счетом 7:15.

"Если бы мне перед чемпионатом мира сказали, что Жеребченко в четырех боях нанесет 60 уколов и получит 12, я бы не поверил. Он просто сокрушал всех на своем пути к четверке, и не просто выигрывал - тактически крушил грандов. Выиграл у итальянца Андреа Кассары - 15:6, у японца Рё Мийяке - 15:6, не давал им ни шанса, но за два часа перерыва перед полуфиналом просто превратился в перворазрядника", - отметил Мамедов.

"Я как его тренер, знаю, что он делает. Появились шажочки, которые я просто ненавижу - откуда они выползли? Перестал делать вспугивания, в обороне вместо того, чтобы заставить соперника усложняться, просто водил рапирой вверх-вниз, я расстроен. Его прекрасные победы могут не запомнить, а проигрыш в полуфинале заметят все, обидно", - подчеркнул Мамедов.

Жеребченко является победителем чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях (2017), в 2018 году он завоевал бронзу в командном турнире. Также он является чемпионом Европы и серебряным призером в командных соревнованиях, победителем летней Универсиады и Европейских игр.

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