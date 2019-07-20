Самарская пощечина пошла на пользу. ЦСКА дома обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем поле со счетом 2:1 победил "Оренбург" в матче второго тура чемпионата России по футболу. В составе армейцев голами отметились атакующие полузащитники Никола Влашич и Арнор Сигурдссон, у проигравших единственный мяч забил фланговый хавбек Никита Маляров.

Для обеих команд чемпионат начался с гостевых поражений - ЦСКА в Самаре проиграл "Крыльям Советов" (0:2), а "Оренбург" в Ростове-на-Дону - "Ростову" (1:2). Для хозяев поля помимо поражения на берегах Волги раздражителем был еще и результат предыдущей игры с "Оренбургом" - весной во втором круге чемпионата команда главного тренера Виктора Гончаренко в меньшинстве проиграла коллективу Владимира Федотова со счетом 2:3.

Первый символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес нападающий сборной России по хоккею и ЦСКА Кирилл Капризов, отдав пас Влашичу, который летом подписал полноценный контракт с московским клубом. Собравшиеся на трибунах 15 082 зрителя встретили это взаимодействие хоккеиста и футболиста аплодисментами.

Три гола за тайм

В первом тайме ЦСКА ожидаемо владел преимуществом, поскольку "Оренбург" крайне редко действует первым номером, предпочитая играть на контратаках. Задумки Федотова не действовали, поскольку опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева не было, гости очень редко добирались даже до штрафной армейцев. За первые полчаса оренбуржцы лишь однажды пробили в сторону ворот ЦСКА, а подопечные Гончаренко как раз на 30-й минуте вышли вперед - Влашич, обыграв Виталия Шахова, точно пробил из-за штрафной, мяч рикошетом от штанги пересек линию ворот. Уже в следующей атаке хозяева могли удвоить преимущество, но Сигурдссон не попал в дальний угол.

Спустя еще несколько минут второй гол все же состоялся. Исландец задействовал в атаке Влашича и лучшего бомбардира прошлого чемпионата Федора Чалова, который по высокой дуге забросил мяч в штрафную площадь "Оренбурга". Там Сигурдссон не стал что-то выдумывать и пробил первым же касанием - мяч влетел в ближний верхний угол ворот Александра Довбни. Счет 2:0 в полной мере отражал ход игры, но ЦСКА не удалось сыграть на ноль. Спустя пару минут после второго гола хозяев в их штрафной возникла неразбериха, которой сумел воспользоваться Маляров.

Забив три мяча на двоих за 40 минут, команды успокоились и не стали большими силами идти вперед в концовке тайма. После свистка на перерыв на газон "ВЭБ-Арены" вышла группа болельщиков ЦСКА. До начала второго тайма московский клуб решил отметить болельщиков, которые в сезоне-2018/19 посетили все без исключения игры команды. Памятные призы преданным фанатам вручил бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич, игравший за красно-синих с 2001 по 2014 год.

Насыщенная концовка и сэйв Акинфеева

Во втором тайме ЦСКА продолжил владеть преимуществом, но долгое время до опасных моментов у ворот "Оренбурга" дело не доходило. Акинфеев тоже оставался без работы, чаще получая возможность коснуться мяча после передач защитников, а не ударов гостей. За 20 минут до конца встречи Тимур Аюпов грубо сыграл против Марио Фернандеса, из-за чего началась потасовка, в которой поучаствовал даже вратарь армейцев. Главный арбитр встречи Евгений Турбин погасил конфликт, показав желтые карточки нарушителю и капитану ЦСКА. Напряжение росло, что зачастую приводило к ошибкам и новым стычкам футболистов, а опасные моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки - два из них упустил Сигурдссон, еще один Фернандес.