Самарская пощечина пошла на пользу. ЦСКА дома обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем поле со счетом 2:1 победил "Оренбург" в матче второго тура чемпионата России по футболу. В составе армейцев голами отметились атакующие полузащитники Никола Влашич и Арнор Сигурдссон, у проигравших единственный мяч забил фланговый хавбек Никита Маляров.
Для обеих команд чемпионат начался с гостевых поражений - ЦСКА в Самаре проиграл "Крыльям Советов" (0:2), а "Оренбург" в Ростове-на-Дону - "Ростову" (1:2). Для хозяев поля помимо поражения на берегах Волги раздражителем был еще и результат предыдущей игры с "Оренбургом" - весной во втором круге чемпионата команда главного тренера Виктора Гончаренко в меньшинстве проиграла коллективу Владимира Федотова со счетом 2:3.
Первый символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес нападающий сборной России по хоккею и ЦСКА Кирилл Капризов, отдав пас Влашичу, который летом подписал полноценный контракт с московским клубом. Собравшиеся на трибунах 15 082 зрителя встретили это взаимодействие хоккеиста и футболиста аплодисментами.
Три гола за тайм
В первом тайме ЦСКА ожидаемо владел преимуществом, поскольку "Оренбург" крайне редко действует первым номером, предпочитая играть на контратаках. Задумки Федотова не действовали, поскольку опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева не было, гости очень редко добирались даже до штрафной армейцев. За первые полчаса оренбуржцы лишь однажды пробили в сторону ворот ЦСКА, а подопечные Гончаренко как раз на 30-й минуте вышли вперед - Влашич, обыграв Виталия Шахова, точно пробил из-за штрафной, мяч рикошетом от штанги пересек линию ворот. Уже в следующей атаке хозяева могли удвоить преимущество, но Сигурдссон не попал в дальний угол.
Спустя еще несколько минут второй гол все же состоялся. Исландец задействовал в атаке Влашича и лучшего бомбардира прошлого чемпионата Федора Чалова, который по высокой дуге забросил мяч в штрафную площадь "Оренбурга". Там Сигурдссон не стал что-то выдумывать и пробил первым же касанием - мяч влетел в ближний верхний угол ворот Александра Довбни. Счет 2:0 в полной мере отражал ход игры, но ЦСКА не удалось сыграть на ноль. Спустя пару минут после второго гола хозяев в их штрафной возникла неразбериха, которой сумел воспользоваться Маляров.
Забив три мяча на двоих за 40 минут, команды успокоились и не стали большими силами идти вперед в концовке тайма. После свистка на перерыв на газон "ВЭБ-Арены" вышла группа болельщиков ЦСКА. До начала второго тайма московский клуб решил отметить болельщиков, которые в сезоне-2018/19 посетили все без исключения игры команды. Памятные призы преданным фанатам вручил бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич, игравший за красно-синих с 2001 по 2014 год.
Насыщенная концовка и сэйв Акинфеева
Во втором тайме ЦСКА продолжил владеть преимуществом, но долгое время до опасных моментов у ворот "Оренбурга" дело не доходило. Акинфеев тоже оставался без работы, чаще получая возможность коснуться мяча после передач защитников, а не ударов гостей. За 20 минут до конца встречи Тимур Аюпов грубо сыграл против Марио Фернандеса, из-за чего началась потасовка, в которой поучаствовал даже вратарь армейцев. Главный арбитр встречи Евгений Турбин погасил конфликт, показав желтые карточки нарушителю и капитану ЦСКА. Напряжение росло, что зачастую приводило к ошибкам и новым стычкам футболистов, а опасные моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки - два из них упустил Сигурдссон, еще один Фернандес.
Уже в добавленное время "Оренбург" мог уйти от поражения, но Акинфеев с близкого расстояния не позволил отличиться Джордже Деспотовичу, переведя мяч на угловой. На подачу от флажка в штрафную ЦСКА прибежал даже Довбня, но гости не смогли довести дело до удара. Армейцы не только отразили атаку на свои ворота, но могли даже забить в хоккейном стиле третий мяч, расстреляв оставленные вратарем ворота. Контратаку они не использовали, но сумели довести дело до победы.
После финального свистка мнения игроков о справедливости исхода разделились. Так, Сигурдссон заявил, что у "Оренбурга" не было шансов, если не считать момент, в котором ЦСКА от пропущенного мяча спас Акинфеев. Признанный лучшим игроком матча Влашич также отметил, что у армейцев было больше моментов.
Автор гола оренбуржцев Маляров не согласился с такой оценкой результата: "Можно было переломить игру даже при счете 0:2, потом счет стал 1:2. На последней минуте могли забить, такую игру можно было вытянуть и до победы", - сказал он.
"Оренбург" отнесся к ЦСКА слишком уважительно
На послематчевой пресс-конференции Владимир Федотов отметил, что "Оренбург" выжал из себя все и мог рассчитывать на ничью. "Немножко не повезло, что перед этим матчем соперник потерпел поражение, - сказал он. - Нам не приходилось рассчитывать на какое-то благодушие, мы к этому готовились. Были и хорошие моменты, были и отрицательные, особенно в первом тайме, когда нам не хватало страсти и жажды борьбы, мы слишком почтительно относились к соперникам".
Также специалист признал, что на игре команды сказалась потеря нескольких ключевых игроков перед стартом сезона. "Мы не смогли вовремя эти позиции закрыть футболистами подобного уровня. Это болезнь роста, через такие матчи мы развиваемся, думаю, в будущем с нами не будет легко никому", добавил он.
Гончаренко, несмотря на победу, был менее многословен. Он выразил уверенность в том, что команда могла одержать более уверенную победу, если бы не пропустила в конце первого тайма обидный гол после подачи с углового.
"Нам, конечно, было важно после оплеухи в Самаре одержать сегодня победу, - сказал главный тренер ЦСКА. - У нас был хороший настрой на игру, достаточно хорошо двигались, всю игру держали под контролем. Если бы не обидный гол с углового, более уверенно довели бы матч до победы. Хотя и так у нас во втором тайме были предпосылки, чтобы более комфортно выиграть, но и так выиграли по делу, мы держали игру под контролем".