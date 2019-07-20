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Футбол в России

Кононов: футболисты "Спартака" ошибочно решили сыграть на удержание счета с "Ростовом"

Матч завершился вничью со счетом 2:2
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Футболисты московского "Спартака" допустили ошибку, решив сыграть на удержание счета в гостевом матче второго тура чемпионата России против "Ростова". Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

В субботу "Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2, пропустив второй гол в добавленное ко второму тайму время.

"Мы должны играть все 90 минут в свой футбол. Команда начала играть на удержание счета, не в наш футбол, это неправильно", - сказал 53-летний специалист.

"Спартак" забил с пенальти и после подачи с углового. Кононов не считает, что у команды есть тенденция к голам со стандартных положений: "Никакой тенденции нет, дело в том, что футбол состоит из стандартных положений".

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля.

Теги
Российский футболКононов, Олег Георгиевич
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