Власов завоевал промежуточный титул по версии WBO, взяв реванш у Чилембы

ТАСС, 21 июля. Россиянин Максим Власов завоевал титул Глобального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Геленджике, он выиграл у малавийца Айзека Чилембы по очкам.

В послужном списке 32-летнего Власова теперь 44 победы (26 нокаутом) и три поражения. Власов взял реванш у Чилембы, который в 2011 году нанес ему первое поражение в карьере, выиграв решением судей.

Россиянин провел второй бой после поражения в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и поединке за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг от поляка Кшиштофа Гловацкого по очкам в ноябре прошлого года. Власов тогда впервые боксировал за титул чемпиона мира и до боя входил в шестерку лучших по всем престижным версиям.

После поединка россиянин принял решение сменить весовую категорию и в мае этого года дебютировал в полутяжелом весе (до 79,48 кг), победив венесуэльца Омара Гарсию техническим нокаутом в четвертом раунде.

В активе 32-летнего Чилембы 25 побед (10 нокаутом), семь поражений, две ничьи. Он известен российским болельщикам по поединкам с Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом, в которых малавиец уступил решением судей. Африканец в карьере дважды боксировал за титул чемпиона мира. Чилемба потерпел пятое поражение в последних шести поединках.