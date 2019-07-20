Канчельскис: ФК "Спартак" должен чаще зарабатывать стандарты, если это приносит результат

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны чаще зарабатывать стандартные положения, если это приносит команде результат. Таким мнением поделился с ТАСС после игры чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис.

В домашнем матче второго тура чемпионата России "Ростов" сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 2:2. Встреча прошла на "Ростов-Арене". В составе "Спартака" забили реализовавший пенальти Луис Адриано и Георгий Джикия, который отличился после розыгрыша углового. В матче прошлого тура победу над "Сочи" столичному клубу принес Самуэль Жиго, также забивший после подачи с углового.

"Игра была интересная, живая, порой казалось, что не было середины поля, но для зрителей это была классная игра: увидели четыре гола, очень интересные атаки были со стороны обеих команд. Конечно, обидно для любого тренера, игроков, болельщиков пропускать на последних минутах, особенно зная амбиции и задачи "Спартака", но ничья была закономерным результатом, - сказал Канчельскис. - Если "Спартак" забивает со стандартов, то это хороший знак, нужно использовать это качество, стараться зарабатывать стандарты, которые будут приносить очки команде".

На 25-й минуте встречи Адриано забил с пенальти, назначенного за фол на полузащитнике "Спартака" Зелимхане Бакаеве. Ранее в похожем эпизоде арбитр встречи Кирилл Левников не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота красно-белых за падение в штрафной полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна.

"В ворота "Ростова" был чистый пенальти, но в эпизоде у ворот "Спартака" должна была быть показана желтая карточка игроку "Ростова" - было очевидно, что он нырял. Все было по делу, судья грамотно разобрался, хорошо отсудил матч", - добавил Канчельскис.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля, "Ростов" днем позднее в Туле встретится с местным "Арсеналом".