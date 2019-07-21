Тарпищев: Кафельников заслуженно вошел в Зал теннисной славы, он теннисист века в России

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евгений Кафельников заслуженно вошел в зал теннисной славы, он является теннисистом века в России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

"Кафельников заслужил включение в Зал теннисной славы. Он теннисист века в России, он достиг выдающихся результатов, - сказал Тарпищев. - Он единственный из наших теннисистов, кто сумел выиграть все".

"Кафельников творчески, неординарно мыслил на корте и этим выделялся в свое время", - добавил глава ФТР.

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Также Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года, на протяжении шести недель (3 мая - 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. 45-летний Кафельников стал вторым россиянином, включенным в Зал славы, ранее подобной чести удостоился Марат Сафин (2016 год).