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ММА

Олейник проиграл Харрису нокаутом на турнире UFC в Сан-Антонио

Бой продолжался 11 секунд
Алексей Олейник Валерий Шарифулин/ТАСС,
Описание
Алексей Олейник
© Валерий Шарифулин/ТАСС,

ТАСС, 21 июля. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Поединок в тяжелой весовой категории завершился спустя 11 секунд после стартового гонга.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 71 бой (57 побед, 13 поражений, одна ничья). В своем предыдущем поединке россиянин нокаутом уступил нидерландскому бойцу Алистару Овериму 20 апреля в Санкт-Петербурге. В послужном списке 36-летнего Харриса стало 13 побед и семь поражений.

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