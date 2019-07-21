Южный: Кафельников был универсальным теннисистом, в игре которого не было слабых мест

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, официально вошедший в Международный зал теннисной славы, был универсальным теннисистом, в игре которого практически не было слабых мест. Таким мнением поделился с ТАСС бывший теннисист, обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный.

В воскресенье в американском Ньюпорте (штат Род-Айленд, США) прошла официальная церемония включения в Международный зал теннисной славы. Вместе с Кафельниковым в него вошли француженка Мэри Пирс и китаянка Ли На. Кафельников стал вторым россиянином, удостоенным такого признания, первым российским теннисистом в Зале славы стал Марат Сафин, включенный в 2016 году.

"Евгений - первый наш теннисист, который стал победителем турнира Большого шлема, первый наш теннисист, который стал первой ракеткой мира. Его результаты говорят сами за себя, и то, что он принят в Международный зал славы, это - естественно, - заявил Южный. - Конечно, теннис с тех пор скакнул вперед, но в ту эпоху Кафельников был универсальным теннисистом, который ровно играл на всех покрытиях, выигрывал как "Ролан Гаррос", так и Открытый чемпионат Австралии. Также к его игре сложно было подобрать ключи, так как там не было слабых мест, не зря он выиграл столько титулов в одиночном разряде".

45-летний Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Также Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года и победителем 26 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), также он на протяжении шести недель (3 мая - 13 июня 1999 года) был первой ракеткой мира.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Кафельников стал вторым россиянином, включенным в Зал славы, ранее подобной чести удостоился Марат Сафин (2016 год).