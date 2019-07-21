Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира WBA, победив Турмана

ТАСС, 21 июля. Филиппинец Мэнни Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у прежнего обладателя титула американца Кита Турмана по очкам.

Один судья отдал победу Турману - 114:113, двое остальных присудили победу Пакьяо - 115:112. Пакьяо одержал третью победу подряд. В июле 2018 года филиппинец завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, выиграв у аргентинца Лукаса Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде, а в январе нынешнего года его защитил, победив американца Эдриена Бронера по очкам.

Теперь в активе 40-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Следующий поединок филиппинец проведет 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против британца Амира Хана.

30-летний Турман потерпел первое поражение в карьере при 29 победах (22 нокаутом). Он владел титулом временного чемпиона мира WBA с 2013 года, регулярного - с 2015-го, суперчемпиона мира - с 2017-го, тогда же завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC), но был позднее лишен последнего в связи с перерывом в выступлениях.

Турман провел второй поединок после почти двухлетнего перерыва, связанного с травмой. В январе этого года он вернулся на ринг, победив соотечественника Хосесито Лопеса по очкам. До этого он выходил на ринг в марте 2017 года, когда выиграл у американца Дэнни Гарсии по очкам.

По данным Атлетической комиссии штата Невада, Турман за этот бой заработает гарантированно 2,5 млн долларов, Пакьяо - 10 млн долларов. Для американца эта сумма станет рекордной в карьере. Гонорары боксеров могут возрасти за счет продажи прав на телетрансляцию.