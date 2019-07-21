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Бокс

Боскер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком

Американец рассчитывает получить бой-реванш

ТАСС, 21 июля. Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Его слова приводит телеканал Fox Sports.

Бой Турмана и Пакьяо прошел в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штата Невада) и продлился все заявленные 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением присудили победу Пакьяо. Для 30-летнего Турмана это поражение стало первым в карьере, он удерживал пояс суперчемпиона WBA с 2017 года.

"Пакьяо - великий, легендарный боксер, - сказал Турман. - Сегодня был невероятный вечер бокса, это станет для меня уроком". Также американец заявил, что рассчитывает получить бой-реванш.

В активе 40-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. В активе Турмана 29 побед (22 нокаутом) и одно поражение.

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