Боскер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком

ТАСС, 21 июля. Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Его слова приводит телеканал Fox Sports.

Бой Турмана и Пакьяо прошел в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штата Невада) и продлился все заявленные 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением присудили победу Пакьяо. Для 30-летнего Турмана это поражение стало первым в карьере, он удерживал пояс суперчемпиона WBA с 2017 года.