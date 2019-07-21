Боксер Пакьяо вернется к работе в Сенате Филиппин после следующего боя

ТАСС, 21 июля. Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,68 кг) Мэнни Пакьяо вернется к работе в Сенате Филиппин после своего следующего поединка. Об этом он сообщил в ринге после победы над американцем Китом Турманом.

Бой Пакьяо и Турмана прошел в воскресенье в Лас-Вегасе (США, штата Невада) и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением присудили победу 40-летнему филиппинцу. Пакьяо является самым возрастным чемпионом мира в полусреднем весе и пятым по возрасту - вне зависимости от весовой категории. Рекорд по этому показателю принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу, который в 2014 году объединил титулы WBA и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе в возрасте 49 лет.

"Турман был тяжелым соперником, он очень силен, - сказал Пакьяо. - Я сделал все, что смог, чтобы порадовать публику. Мой следующий бой, вероятно, пройдет в 2020 году, после этого я вернусь на Филиппины для работы в Сенате".

Пакьяо был избран в Сенат Филиппин в мае 2016 года, перед этим он объявил о завершении карьеры, чтобы посвятить время политике. Он заявлял, что больше не сможет уделять достаточное количество времени тренировкам и подготовке к боям из-за своей основной деятельности, однако уже в ноябре того года Пакьяо вернулся на ринг, победив по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Всего в активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи.