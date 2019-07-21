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Летние олимпийские виды спорта

FIVB рассмотрит жалобу польской федерации на сообщение Спиридонова, если ее получит

Спиридонов оставил оскорбительное сообщение в Twitter под постом игрока польской сборной Кароля Клоса, но позже удалил его

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не получала никаких жалоб от Федерации волейбола Польши на высказывание в соцсетях российского игрока Алексея Спиридонова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной федерации.

Спиридонов оставил оскорбительное сообщение в Twitter под постом игрока польской сборной Кароля Клоса во время "Финала шести" Лиги наций, в полуфинале которого россияне обыграли поляков со счетом 3-1. Однако позже он удалил комментарий. Федерация волейбола Польши обратилась в FIVB и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием наказать 31-летнего доигровщика.

"FIVB осведомлена об этом инциденте, но не получала официальной жалобы относительно сообщения Спиридонова. Если эта жалоба будет предоставлена, FIVB основательно изучит ее, как и предоставленные доказательства, до принятия следующих решений", - сообщили в пресс-службе.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги. На данный момент он выступает за уфимский "Урал".

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