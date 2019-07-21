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Футбол в России

РПЛ объяснила действия полиции на матче "Ростов" - "Спартак"

Сотрудников ОМОН пришлось задействовать из-за попытки со стороны фанатов отбить задержанных правонарушителей
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) объяснила стычку сотрудников ОМОН с болельщиками "Спартака" на субботнем матче в Ростове-на-Дону. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги, сотрудникам правопорядка пришлось применить силу из-за попытки фанатов отбить задержанных правонарушителей, использовавших пиротехнику на матче.

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Матч второго тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся в субботу на "Ростов-Арене", встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. Фанатам разрешили покинуть стадион через 45 минут после окончания матча.

"В ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с "Планом обеспечения безопасности" полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей", - говорится в заявлении РПЛ.

Отмечается, что после задержания болельщиков, использовавших пиротехнику, со стороны фанатов была совершена попытка отбить их, из-за чего завязалась потасовка и был привлечен ОМОН. В заявлении указано, что по итогам инцидента задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля, "Ростов" днем позднее в Туле встретится с местным "Арсеналом".

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