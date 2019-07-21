Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Казань получила право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Решение было принято в воскресенье на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA), которое определяло места проведения чемпионатов мира 2025 и 2027 годов.

Турнир 2027 года пройдет в Будапеште. Других претендентов на проведение этих турниров не было. Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Будапешт - в 2017-м.

Для проведения чемпионата мира в Казани уже есть вся необходимая инфраструктура, город ежегодно принимает международные соревнования по водным видам спорта. Этим летом в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду, в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся раз в два года. Турнир 2021 года пройдет в японской Фукуоке, 2023-го - в Дохе (Катар).