ФК "Спартак" возмущен действиями правоохранительных органов после матча с "Ростовом"

Матч "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся в субботу на "Ростов-Арене", встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Позднее РПЛ в своем заявлении отметила, что сотрудники ОМОН были привлечены из-за попытки со стороны фанатов отбить задержанных правонарушителей.

"Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОН в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины. Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча", - говорится в заявлении клуба.

"Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции, - также говорится в заявлении. - Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций".

В следующем туре 27 июля "Спартак" в гостях сыграет против "Тамбова", днем позже "Ростов" проведет гостевую встречу против тульского "Арсенала".