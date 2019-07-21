Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету 4х100 м вольным стилем на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россияне Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов поплывут эстафету 4х100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чепик.

Медали в кролевой эстафете 4х100 м будут разыграны в воскресенье, старт намечен на 15:23 мск. На первом этапе поплывет Гринев, на втором - Морозов, на третьем - Колесников, на четвертом - Рылов.

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште российская команда стала четвертой в этой дисциплине.

В воскресенье на чемпионате мира по водным видам спорта будут разыграны первые медали в плавании. Турнир завершится 28 июля.