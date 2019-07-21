Сальников убежден, что ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани пройдет успешно

Решение о проведении чемпионата мира 2025 в Казани было принято в воскресенье бюро Международной федерации плавания (FINA).

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников убежден, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Казани пройдет успешно. Об этом он заявил ТАСС.

"Радостно, что Казань, завоевав однажды столь серьезные позиции, смогла получить чемпионат мира. Решение было единогласным. Вместе с Будапештом мы идем парой, думаю, что оба чемпионата пройдут успешно. Практика показала, что организаторы турнира в Будапеште и Казани сработали успешно, поэтому будет иметь место дружеское соперничество", - сказал Сальников, который входит в бюро FINA.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Будапешт - в 2017-м.

В прошлый раз соревнования по плаванию в столице Татарстана проходили на футбольном стадионе "Казань-Арена", в чаше которого временно возвели бассейн. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее отметил, что окончательное решение относительно места проведения соревнований плавательного турнира еще не принято. "Прошлый вариант существует, стадион готов. Но есть еще планы оргкомитета, которые касаются новой инфраструктуры", - сказал Сальников.