Гимнастка Симакова пока не верит, что стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Симакова пока не осознала, что после победы в воскресном финале в упражнении со скакалкой стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Об этом Симакова сообщила журналистам.

Симакова в квалификации упражнений со скакалкой получила от судей 19,800 балла, в воскресном финале - 20,600. В субботу спортсменка стала обладательницей золотой медали в командном турнире.

"Я пока еще не до конца осознала, чем закончился для меня этот чемпионат мира, - призналась Симакова. - Но думаю, что через некоторое время я все пойму. Перед выступлением я немного нервничала, что Ирина Александровна [Винер-Усманова] и мой тренер помогли справиться с волнением".

"Я сегодня старалась сделать все немного лучше, чем в квалификации, и мне это удалось. Ирина Александровна меня уже за это похвалила. Я же обещала после квалификации, что в финале выступлю лучше, и сделала это", - добавила гимнастка.

14-летняя Симакова также является многократной победительницей международных и всероссийских соревнований среди юниоров.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике завершится в Москве 21 июля.