Медобследование не выявило у бойца ММА Олейника разрыва крестообразной связки колена

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/ Медобследование не выявило у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника разрыва крестообразной связки колена. Об этом Олейник сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что Олейник был доставлен в больницу с подозрением на разрыв крестообразной связки колена после поражения от Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

"Разрыва крестов нет", - сказал Олейник.

Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.