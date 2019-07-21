Участники ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани получат визы по упрощенной схеме

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортсмены, которые будут принимать участие в чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта в Казани, смогут получить российские визы по упрощенной схеме. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

В воскресенье Международная федерация плавания приняла решение о том, что чемпионат мира 2025 года пройдет в Казани.

"Будет облегченное получение виз, либо та же система, которая действовала во время чемпионата мира по футболу и Универсиады, - въезд по аккредитации. Но сейчас еще меняется законодательство, идет обсуждение открытия электронных виз в России, если будет принято, то система станет еще проще", - сказал Леонов.

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся раз в два года. Турнир 2021 года пройдет в японской Фукуоке, 2023-го - в Дохе (Катар). Казань принимала чемпионат мира в 2015 году.