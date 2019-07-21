Китайский пловец Сунь Ян победил на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион китайский пловец Сунь Ян занял первое место на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Спортсмен показал результат 3 минуты 42,44 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион австралиец Мак Хортон (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23).

Российский пловец Александр Красных в финальный заплыв не квалифицировался.

27-летний Сунь Ян завоевал десятую медаль чемпионатов мира, четвертую - на данной дистанции.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.