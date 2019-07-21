Китайский пловец Сунь Ян победил на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион китайский пловец Сунь Ян занял первое место на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Спортсмен показал результат 3 минуты 42,44 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион австралиец Мак Хортон (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23).
Российский пловец Александр Красных в финальный заплыв не квалифицировался.
27-летний Сунь Ян завоевал десятую медаль чемпионатов мира, четвертую - на данной дистанции.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|14
|9
|1
|24
|2
|Россия
|9
|4
|1
|14
|3
|Германия
|2
|1
|3
|6
|4
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|5
|Франция
|1
|3
|1
|5
|6
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|7
|Украина
|1
|0
|5
|6
|8
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Италия
|0
|4
|3
|7
|10
|США
|0
|2
|5
|7