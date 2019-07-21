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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Китайский пловец Сунь Ян победил на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира

Вторым стал австралиец Мак Хортон, третьим - итальянец Габриэле Детти
Сунь Ян EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Сунь Ян
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион китайский пловец Сунь Ян занял первое место на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Спортсмен показал результат 3 минуты 42,44 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион австралиец Мак Хортон (3.43,17), третьим финишировал итальянец Габриэле Детти (3.43,23).

Российский пловец Александр Красных в финальный заплыв не квалифицировался.

27-летний Сунь Ян завоевал десятую медаль чемпионатов мира, четвертую - на данной дистанции.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай149124
2Россия94114
3Германия2136
4Бразилия2002
5Франция1315
6Австралия1113
7Украина1056
8Венгрия1001
9Италия0437
10США0257
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