Свищев потребует объяснений случившегося на матче РПЛ "Ростов" - "Спартак"

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев напишет запрос организаторам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" из-за действий правоохранительных органов после игры. Об этом Свищев сказал ТАСС в воскресенье по телефону.

Матч второго тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся на "Ростов-Арене", встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. Позднее РПЛ в своем заявлении отметила, что сотрудники ОМОН были привлечены из-за попытки со стороны фанатов отбить задержанных правонарушителей.

"Я обязательно напишу запрос организаторам соревнований, потому что согласно российскому законодательству за безопасность любого спортивного мероприятия несет ответственность именно организатор. Нужно внимательно изучить то, что произошло, прежде чем делать какие-то выводы", - сказал Свищев.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля, "Ростов" днем позднее в Туле встретится с местным "Арсеналом".