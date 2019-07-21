Решетников: российских саблистов в четвертьфинале ЧМ подвела позиция догоняющих

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Мужскую сборную Россию по фехтованию на саблях в четвертьфинале командного турнира на чемпионате мира в Будапеште подвела позиция догоняющих. Такое мнение журналистам высказал саблист Вениамин Решетников.

Российская команда в составе Решетникова, Константина Лоханова, Дмитрия Даниленко и Алексея Якименко в четвертьфинале проиграла сборной Германии со счетом 43:45.

"Сборная Германии - серьезный соперник для любой команды, и, думаю, проиграли мы в результате неправильного построения боя каждого спортсмена. Это командная борьба, в которой мы выходим фехтовать по очереди, и это - наш общий результат, - сказал Решетников. - В матче со сборной Германии мы все время были в позиции догоняющих, это эмоционально давило, в итоге мы проиграли. Надо работать, нас еще ждут бои".

Чемпионат мира в Будапеште завершится 23 июля.