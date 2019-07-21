{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по фехтованию

Решетников: российских саблистов в четвертьфинале ЧМ подвела позиция догоняющих

Россияне уступили в 1/4 финала со счетом 43:45
Вениамин Решетников (справа) EPA/Patrick Seeger
Описание
Вениамин Решетников (справа)
© EPA/Patrick Seeger

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Мужскую сборную Россию по фехтованию на саблях в четвертьфинале командного турнира на чемпионате мира в Будапеште подвела позиция догоняющих. Такое мнение журналистам высказал саблист Вениамин Решетников.

Российская команда в составе Решетникова, Константина Лоханова, Дмитрия Даниленко и Алексея Якименко в четвертьфинале проиграла сборной Германии со счетом 43:45.

"Сборная Германии - серьезный соперник для любой команды, и, думаю, проиграли мы в результате неправильного построения боя каждого спортсмена. Это командная борьба, в которой мы выходим фехтовать по очереди, и это - наш общий результат, - сказал Решетников. - В матче со сборной Германии мы все время были в позиции догоняющих, это эмоционально давило, в итоге мы проиграли. Надо работать, нас еще ждут бои".

Чемпионат мира в Будапеште завершится 23 июля.

ЧМ-2019 по водным видам спорта
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4x100 м вольным стилем на ЧМ
Победили американцы
Читать полностью