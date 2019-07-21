Британец Пити установил новый мировой рекорд в плавании на 100 м брассом

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Британский пловец Адам Пити установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. В квалификационном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу 24-летний спортсмен показал время 56,88 секунды.

Предыдущий рекорд также принадлежал Пити - 57,10 секунды.

Второе место в отборе занял китаец Цзыбэй Янь (58,67), третье - британец Джеймс Уайлби (58,83). Также в финальный заплыв, который пройдет в понедельник, квалифицировались россияне Антон Чупков (седьмое место, 59,15) и Кирилл Пригода (восьмое, 59,21).

Пити является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 100 м брассом, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4х100 м. В его активе пять золотых медалей чемпионатов мира и 12 - европейских первенств. Он в четвертый раз бьет мировой рекорд на 100 м брассом - впервые он показал лучший результат в мире на данной дистанции в 2015 году.