Американка Ледеки впервые в карьере не победила на дистанции 400 м кролем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки впервые в карьере не сумела победить на крупных соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем, американка стала второй на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Золотую медаль выиграла 18-летняя австралийка Ариарне Титмус с результатом 3 минуты 58,76 секунды. Ледеки отстала на 1,21 секунды. Бронзовым призером стала американка Лиа Смит (+2,53).
Россиянки Анна Егорова и Вероника Андрусенко заняли седьмое (+7,40) и восьмое (+9,84) места соответственно.
22-летняя Ледеки - 14-кратная чемпионка мира. Титмус впервые завоевала золото на мировом первенстве, австралийка дважды побеждала на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|14
|9
|1
|24
|2
|Россия
|9
|4
|1
|14
|3
|Германия
|2
|1
|3
|6
|4
|Австралия
|2
|1
|1
|4
|5
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|3
|1
|5
|7
|Украина
|1
|0
|5
|6
|8
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Италия
|0
|4
|3
|7
|10
|США
|0
|3
|6
|9