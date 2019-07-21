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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Американка Ледеки впервые в карьере не победила на дистанции 400 м кролем

В воскресенье золотую медаль чемпионата мира на этой дистанции выиграла 18-летняя австралийка Ариарне Титмус
Кэти Ледеки EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Кэти Ледеки
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки впервые в карьере не сумела победить на крупных соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем, американка стала второй на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Золотую медаль выиграла 18-летняя австралийка Ариарне Титмус с результатом 3 минуты 58,76 секунды. Ледеки отстала на 1,21 секунды. Бронзовым призером стала американка Лиа Смит (+2,53).

Россиянки Анна Егорова и Вероника Андрусенко заняли седьмое (+7,40) и восьмое (+9,84) места соответственно.

22-летняя Ледеки - 14-кратная чемпионка мира. Титмус впервые завоевала золото на мировом первенстве, австралийка дважды побеждала на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай149124
2Россия94114
3Германия2136
4Австралия2114
5Бразилия2002
6Франция1315
7Украина1056
8Венгрия1001
9Италия0437
10США0369
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