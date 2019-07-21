Американка Ледеки впервые в карьере не победила на дистанции 400 м кролем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки впервые в карьере не сумела победить на крупных соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем, американка стала второй на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Золотую медаль выиграла 18-летняя австралийка Ариарне Титмус с результатом 3 минуты 58,76 секунды. Ледеки отстала на 1,21 секунды. Бронзовым призером стала американка Лиа Смит (+2,53).

Россиянки Анна Егорова и Вероника Андрусенко заняли седьмое (+7,40) и восьмое (+9,84) места соответственно.

22-летняя Ледеки - 14-кратная чемпионка мира. Титмус впервые завоевала золото на мировом первенстве, австралийка дважды побеждала на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.