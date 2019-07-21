Выйти в финал ЧМ в Кванджу пловцу Жилкину помогли 11 лет жизни в Азии

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Одиннадцатилетний опыт жизни в Азии помог российскому пловцу Андрею Жилкину выйти в финал чемпионата мира в южнокорейском Кванджу на дистанции 50 м баттерфляем. Об этом он рассказал ТАСС после соревнований.

Жилкин пробился в финал соревнований в воскресенье.

"Я жил в Азии на протяжении 11 лет, и сейчас, находясь в Южной Корее, я не чувствую себя на чужбине, для меня тут все родное. Я вообще родился в Малайзии, где тренировал отец. А после восьми лет там три провел во Вьетнаме. Я зиму-то увидел в 12 лет", - сказал Жилкин.

"Мой отец и сейчас меня тренирует, а в Малайзии он работал по контракту. Там у него в группе даже тренировалась настоящая принцесса", - добавил он.

Спортсмен отметил, что задачу-максимум на этом чемпионате он уже выполнил. "Задача-минимум была - выйти в полуфинал, я удивлен такому результату, поскольку впервые на международном старте вышел в финал. Постараюсь улучшить свое время, а там - как пойдет", - сказал 24-летний спортсмен.