"Урал" одержал вторую победу подряд на старте чемпионата России по футболу

ТАСС, 21 июля. Екатеринбургский "Урал" дома победил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Мячи забили Владимир Ильин (45+2), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78). Бавин забивает во втором матче подряд, выходя на замену.

"Урал" пятый матч подряд не проигрывает "Ахмату" в чемпионате России. Екатеринбургский клуб одержал три победы, еще две игры завершились вничью. В последний раз "Ахмат" обыграл "Урал" в апреле 2017 года. Тогда грозненский клуб носил название "Терек".

В матче первого тура чемпионата России "Урал" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 3:2, а "Ахмат" дома победил "Краснодар" (1:0).

В следующем туре "Урал" сыграет с "Динамо" в гостях 27 июля, "Ахмат" 29 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".