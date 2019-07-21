"Урал" одержал вторую победу подряд на старте чемпионата России по футболу

ТАСС, 21 июля. Екатеринбургский "Урал" дома победил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".
Мячи забили Владимир Ильин (45+2), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78). Бавин забивает во втором матче подряд, выходя на замену.
"Урал" пятый матч подряд не проигрывает "Ахмату" в чемпионате России. Екатеринбургский клуб одержал три победы, еще две игры завершились вничью. В последний раз "Ахмат" обыграл "Урал" в апреле 2017 года. Тогда грозненский клуб носил название "Терек".
В матче первого тура чемпионата России "Урал" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 3:2, а "Ахмат" дома победил "Краснодар" (1:0).
В следующем туре "Урал" сыграет с "Динамо" в гостях 27 июля, "Ахмат" 29 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|4
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|6
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|7
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|9
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|16
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0