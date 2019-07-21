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Футбол в России

"Урал" одержал вторую победу подряд на старте чемпионата России по футболу

Екатеринбургский клуб в воскресенье разгромил "Ахмат" со счетом 3:0
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Екатеринбургский "Урал" дома победил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Мячи забили Владимир Ильин (45+2), Отман Эль-Кабир (58) и Юрий Бавин (78). Бавин забивает во втором матче подряд, выходя на замену.

"Урал" пятый матч подряд не проигрывает "Ахмату" в чемпионате России. Екатеринбургский клуб одержал три победы, еще две игры завершились вничью. В последний раз "Ахмат" обыграл "Урал" в апреле 2017 года. Тогда грозненский клуб носил название "Терек".

В матче первого тура чемпионата России "Урал" в гостях обыграл "Уфу" со счетом 3:2, а "Ахмат" дома победил "Краснодар" (1:0).

В следующем туре "Урал" сыграет с "Динамо" в гостях 27 июля, "Ахмат" 29 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Урал22006-26
2Ростов21104-34
3Спартак21103-24
4Арсенал21104-34
5Крылья Советов21014-33
6Ахмат21011-33
7Зенит11002-13
8Краснодар21013-33
9ЦСКА21012-33
10Локомотив10101-11
11Рубин10101-11
12Динамо10101-11
13Тамбов10011-20
14Сочи10010-10
15Уфа20024-60
16Оренбург20022-40
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