Гимнастка Сергаева объяснила волнением ошибки в финале ЮЧМ в упражнениях с лентой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянка Дария Сергаева, выигравшая золотую награду юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой, очень волновалась во время выступления, поэтому допустила ошибки. Об этом Сергаева сообщила журналистам в воскресенье после выступления.

Двукратная чемпионка мира среди юниорок 14-летняя Сергаева в квалификации упражнения с лентой набрала 18,250 балла, в финале - 17,650. В субботу спортсменка также стала обладательницей золотой медали ЧМ в командном турнире.

"Это первый чемпионат мира среди юниоров, на нас лежит большая ответственность. Мы первые, кто выступали на таком турнире, поэтому наши медали особенные", - считает Сергаева.

"Не скрою, я испытывала здесь волнение, которое порой мешало мне выступать без ошибок. Именно из-за волнения у меня вчера не получился один элемент, а сегодня - другой. Но я очень рада, что эти недочеты не помешали занять первое место", - добавила спортсменка.

Сергаева также является многократной победительницей первенств России 2018 и 2019 годов среди юниорок в отдельных видах упражнений.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступают 137 гимнасток, в групповых - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и один - в командном турнире.