Трехкратная победительница ЮЧМ гимнастка Крамаренко пока не думает об Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира среди юниорок по художественной гимнастике россиянка Лала Крамаренко пока не думает о том, есть ли у нее шансы отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом Крамаренко сообщила журналистам в воскресенье.

14-летняя Крамаренко в квалификации упражнений с булавами набрала 21,550 балла, с мячом - 22,000 балла. В воскресных финалах россиянка получила за упражнения с булавами 20,750 балла, с мячом - 21,525 балла. В субботу спортсменка также стала обладательницей золотой медали ЧМ в командном турнире.

На вопрос, думает ли она о выступлении на Олимпиаде в Токио, Крамаренко ответила: "Загадывать не будем, бог знает, как будет, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать". Ранее олимпийская чемпионка россиянка Маргарита Мамун заявила СМИ, что считает Крамаренко одной из претенденток на путевку на Игры-2020.

"Пока не понимаю, что стала трехкратной чемпионкой мира, - призналась Крамаренко. - Очень благодарна своим тренерам, Ирине Александровне [Винер-Усмановой], личному тренеру. Публика здесь прекрасная, поддержка эмоциональная, моя семья тоже поддерживает, папа (Дмитрий Крамаренко, тренер вратарей футбольного клуба "Нефтчи" - прим. ТАСС) сегодня приехал. Он работает не в Москве, а в Баку, сегодня прилетел и в первый раз воочию наблюдал за моим выступлением".

"Эта победа не только моя, но и тренеров, и моих родных. Изначально я должна была делать здесь только булавы, но потом Ирина Александровна дала мне возможность выступать в двух видах, очень благодарна ей. И мяч у меня получился лучше, чем булавы, над которыми работала намного больше", - отметила гимнастка.

Крамаренко также является трехкратной победительницей юниорского чемпионата Европы, который проходил в 2018 году в испанской Гвадалахаре. В 2016, 2017 и 2018 годах спортсменка заняла первое место на первенствах России среди юниорок. В пятницу Крамаренко заняла первое место в квалификации упражнений с мячом.