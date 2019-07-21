Пловец Колесников заявил, что к чемпионату мира полностью восстановился после травмы

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников полностью восстановился от травмы, которая скорректировала его подготовку к чемпионату мира в Кванджу. Об этом он заявил журналистам после завоевания серебра в составе эстафетной команды на дистанции 4 по 100 м вольным стилем.

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Колесникова и Евгения Рылова в воскресенье уступила только американцам.

"На самом деле, все переживали намного больше, чем надо было, - сказал Колесников, говоря о травме руки. - Все в порядке, просто немного поболел. Я не присоединился к команде в Осаке и Владивостоке, работал в Москве вместе с Женей Рыловым".

"Подготовка прошла успешно. Конечно, пришлось здесь отказаться от 200-метровки на спине, но так нужно. Сейчас уже ничего не волнует", - добавил он.

Для 19-летнего рекордсмена мира на дистанции 50 м на спине эта медаль стала первой на чемпионатах мира на большой воде. "Понятно, что всегда хочется быстрее, с этим согласятся все ребята, - сказал Колесников. - Но я рад, что внес вклад в эту эстафету. Жалко, что не первые, но ритм для всей команды задали".

Лучшее время в заплыве показал дебютант чемпионатов мира 22-летний американец Зак Эппл. "Внезапно, - сказал российский пловец. - Я его впервые видел, впервые мы тут пересеклись. Даже не знал, что такой есть".