Россияне завоевали четыре медали в первый день Олимпийского фестиваля в Баку

ТАСС, 21 июля. Российские спортсмены завоевали четыре бронзовые награды в первый день Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку.

В соревнованиях по вольной борьбе Эльдар Асакаев стал бронзовым призером в весовой категории до 45 кг, Магомед-Эми Эльтемиров - в весе до 55 кг. В соревнованиях по греко-римской борьбе бронзовыми призерами стали Максим Гуров (до 45 кг) и Данил Григорьев (до 55 кг).

В медальном зачете первое место занимает сборная Азербайджана, которая завоевала две золотые, серебряную и бронзовую награды. Второе место делят команды Белоруссии и Италии (1-0-0). Сборная России лидирует вместе с командой Азербайджана по общему числу медалей - четыре награды (0-0-4).

В фестивале, который проходит с 21 по 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.