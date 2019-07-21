Российские гандболистки проиграли в матче за бронзу на ЧЕ для игроков не старше 19 лет

ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по гандболу уступила команде Норвегии со счетом 26:29 в матче за третье место на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Турнир проходит в венгерском Дьёре.

Позднее в воскресенье в финале турнира встретятся сборные Нидерландов и Венгрии.

Сборная России трижды побеждала на турнире, также на счету российской команды две серебряные и три бронзовые медали. Чаще всех на чемпионате Европы побеждали датские гандболистки, на их счету четыре золотых награды.