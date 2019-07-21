Сборная России выиграла первый групповой этап отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Венгрии со счетом 5:1 в третьем матче первого группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и заняла первое место в группе А. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В составе сборной России дублем отметился Кирилл Романов (2-я и 7-я минута), по одному голу на счету Максима Чужкова (14), Бориса Никонорова (21) и Дмитрия Шишина (31), в составе венгерской команды отличился Корнель Генцлер (22).

В первом матче российская команда обыграла сборную Германии (6:2), во второй игре россияне были сильнее сборной Эстонии (7:2). Сборная России выступала в группе А и заняла первое место, набрав девять очков, второе место у венгров (5 очков), немцы стали третьими (3), эстонцы очков не набрали. Россияне, венгры и немцы сыграют в следующем раунде отборочного турнира.

В европейском отборочном турнире к чемпионату мира стартовали 19 коллективов, которые поделены на пять групп, по итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.