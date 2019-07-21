Лихачев: сборной России по пляжному футболу еще надо прибавить, чтобы выйти на ЧМ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборной России по пляжному футболу надо прибавить в следующих играх европейского квалификационного турнира, чтобы выйти на чемпионат мира. Об этом заявил ТАСС в воскресенье после матча с командой Венгрии главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

В заключительном матче первого группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира сборная России победила команду Венгрии со счетом 5:1. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство.

"Сегодня мы выглядели получше, чем в первых двух играх, и по качеству игры в целом было все неплохо, но нам еще надо прибавить, чтобы выполнить поставленную задачу, - сказал Лихачев. - Возможно так и выглядит, что команда приостанавливается, мы создаем комфортную разницу в счете, и у ребят есть подсознательное желание поберечь силы. Мы бы хотели сыграть все игры на максимум, но мы понимаем, что впереди у нас еще много матчей, где-то хочется добыть победу малой кровью, но такие матчи закончились - дальше надо играть по максимуму с первых до последних секунд".

"Сегодня пропустили, позволили пару моментов лишних создать венгерским футболистам, пока на пятерку в обороне у нас сыграть не получается", - добавил он.

Соперник сборной России по 1/8 финала определится после жеребьевки. По итогам игр 1/8 финала, которые пройдут 23 июля, среди победителей матчей будут сформированы две группы по четыре команды. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.