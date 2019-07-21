Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Два перелома правой ноги диагностированы у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника после поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее сообщалось, что Олейник был доставлен в больницу с подозрением на разрыв крестообразной связки колена после поражения от американца Уолта Харриса на турнире UFC в Сан-Антонио (США, штат Техас).

"У Алексея диагностированы два перелома на правой ноге", - сказал собеседник агентства.

Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.