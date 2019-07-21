Вратарь "Локомотива" Гилерме заявил, что не был близок к переходу в "Спартак"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме не был близок к переходу в "Спартак". Об этом голкипер рассказал журналистам после матча второго тура чемпионата России, в котором железнодорожники дома со счетом 2:1 обыграли "Тамбов".

"Была тяжелая игра, как вы все видели. Особенно второй тайм, - сказал Гилерме. - Мы играли не так хорошо, как в первом, но свое главное - это победа. Особенно, когда играешь дома, нужно сделать результат. Слава богу, что сегодня победили".

На вопрос о том, стало ли ему легче играть после подписания в пятницу нового трехлетнего контракта с клубом, вратарь ответил отрицательно. "У меня были долгие переговоры с "Локомотивом", но я всегда был уверен в том, что в конце концов все будет успешно. Была такая же игра, как перед заключением контракта", - отметил вратарь железнодорожников.

"Слухи об интересе "Спартака" и "Зенита"? Я был очень удивлен из-за того, что много писали про меня, - признался голкипер. - Было много неправды, но это работа журналистов - вы должны делать новости, чтобы было интересно читать".

"Был ли я близок к переходу в "Спартак"? Нет, не был", - добавил он.

Также Гилерме отметил, что еще не думал о матче третьего тура против ЦСКА. "Все мысли были о сегодняшней игре. С завтрашнего дня будем думать об этом матче", - резюмировал вратарь.