Россия с чемпионатом и медалью. ЧМ-2025 по водным видам спорта пройдет в Казани

В Воскресенье на ЧМ-2019 в соревнованиях пловцов серебро завоевала мужская команда в эстафете 4х100 м вольным стилем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Воскресенье на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу было ознаменовано двумя важными событиями: стартом плавательного турнира и объявлением городов, которые примут соревнования в 2025 и 2027 годах. Россия оказалась причастна к обоим: право провести чемпионат мира через шесть лет получила Казань, а в соревнованиях пловцов серебро завоевала мужская команда в эстафете 4х100 м вольным стилем. Казань претендовала на проведение чемпионата мира вместе с Будапештом и китайским Гуанчжоу. В итоге победили города, уже имевшие опыт проведения главного турнира Международной федерации плавания (FINA). Столица Татарстана принимала чемпионат мира в 2015 году, венгерская - двумя годами ранее. Через десять лет оба города вновь поочередно примут турнир, который проходит каждые два года. В 2021 году чемпионат мира состоится в японской Фукуоке, в 2023-м - в Дохе. При этом не исключен вариант, при котором Катар поменяется турнирами с Казанью, поскольку в 2022 году в Дохе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и выдержать столь плотный график крупных международных турниров ей будет проблематично. Возвращение в Казань Для Казани поменяться турнирами не проблема - там уже сейчас практически все готово для проведения чемпионата мира по водным видам спорта. Осталось только определиться с местом проведения соревнований по плаванию.

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"У нас еще будет дискуссия с FINA на эту тему, посмотрим, что можно будет сделать, - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. - Мы пока оставляем возможность проведения соревнований и на "Казань-Арене", и на Центральном стадионе, и на "Татнефть-Арене", и в центре "Экспо", который мы построили к [чемпионату мира по профессиональному мастерству] World Skills. В перспективе, может, мы даже решим построить новый большой многофункциональный объект. На сегодня концепт еще не принят". В 2015 году плавательный турнир проходил на футбольном стадионе "Казань-Арена", в чаше которого временно был установлен бассейн. Планируется, что соревнования по хайдавингу и плаванию на открытой воде пройдут в центре города, на реке Казанка. "Синхронное плавание и водное поло пройдут во Дворце водных видов спорта", - отметил министр спорта республики. "Очень рад, что Казань получила право принять такой масштабный спортивный праздник, как чемпионат мира по водным видам спорта, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным. Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований, поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдет на высочайшем уровне". Участникам соревнований будет предоставлена упрощенная процедура въезда в Россию. Не исключено, что она коснется и иностранных болельщиков. Казань ежегодно принимает международные соревнования по водным видам спорта. Этим летом в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду, в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Также в планах города принять чемпионаты Европы по водным видам спорта и академической гребле 2022 года. Рекорды и скандалы Через час после объявления городов был дан старт плавательному турниру на чемпионате мира в Кванджу. Первый же день принес несколько ярких событий. Так, пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки впервые в карьере не сумела победить на крупных соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем, американка стала второй. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. В квалификационном заплыве он показал время 56,88 секунды, что позволило ему превзойти свое же достижение (57,10). Австралиец Мак Хортон отказался фотографироваться и жать руку победителю чемпионата мира в плавании на дистанции 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну. После церемонии награждения он отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение.

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В феврале трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля. Международная федерация плавания не стала применять санкций к спортсмену. "Кое-кто распространяет обо мне странные слухи, есть люди, которые хотят меня этим вывести из равновесия, но я сосредоточен только на том, что делаю здесь - на соревнованиях, - сказал Сунь Ян. - Австралиец может выразить свое недовольство мной, но я здесь представляю страну. Это нормально игнорировать меня как Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать. Но я говорю спасибо даже тем, кому сегодня не нравлюсь". Первый успех Для сборной России же главным событием стала серебряная медаль в эстафете вольным стилем. Ее завоевали Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов. Медаль стала первой для сборной России по плаванию на текущем турнире. На предыдущем чемпионате мира россияне заняли четвертое место в эстафете 4х100 м вольным стилем. Для Гринева это был двойной праздник, поскольку в этот день ему исполнилось 23 года. После церемонии награждения команда поздравила его с этим праздником. "Будет ли торт? Пока рано. Из риса? Рис у меня каждый день", - заметил он.

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