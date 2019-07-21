Россия с чемпионатом и медалью. ЧМ-2025 по водным видам спорта пройдет в Казани

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 21 июля. /ТАСС/. Воскресенье на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу было ознаменовано двумя важными событиями: стартом плавательного турнира и объявлением городов, которые примут соревнования в 2025 и 2027 годах. Россия оказалась причастна к обоим: право провести чемпионат мира через шесть лет получила Казань, а в соревнованиях пловцов серебро завоевала мужская команда в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Казань претендовала на проведение чемпионата мира вместе с Будапештом и китайским Гуанчжоу. В итоге победили города, уже имевшие опыт проведения главного турнира Международной федерации плавания (FINA). Столица Татарстана принимала чемпионат мира в 2015 году, венгерская - двумя годами ранее. Через десять лет оба города вновь поочередно примут турнир, который проходит каждые два года.
В 2021 году чемпионат мира состоится в японской Фукуоке, в 2023-м - в Дохе. При этом не исключен вариант, при котором Катар поменяется турнирами с Казанью, поскольку в 2022 году в Дохе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и выдержать столь плотный график крупных международных турниров ей будет проблематично.
Возвращение в Казань
Для Казани поменяться турнирами не проблема - там уже сейчас практически все готово для проведения чемпионата мира по водным видам спорта. Осталось только определиться с местом проведения соревнований по плаванию.
"У нас еще будет дискуссия с FINA на эту тему, посмотрим, что можно будет сделать, - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. - Мы пока оставляем возможность проведения соревнований и на "Казань-Арене", и на Центральном стадионе, и на "Татнефть-Арене", и в центре "Экспо", который мы построили к [чемпионату мира по профессиональному мастерству] World Skills. В перспективе, может, мы даже решим построить новый большой многофункциональный объект. На сегодня концепт еще не принят".
В 2015 году плавательный турнир проходил на футбольном стадионе "Казань-Арена", в чаше которого временно был установлен бассейн. Планируется, что соревнования по хайдавингу и плаванию на открытой воде пройдут в центре города, на реке Казанка. "Синхронное плавание и водное поло пройдут во Дворце водных видов спорта", - отметил министр спорта республики.
"Очень рад, что Казань получила право принять такой масштабный спортивный праздник, как чемпионат мира по водным видам спорта, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным. Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований, поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдет на высочайшем уровне".
Участникам соревнований будет предоставлена упрощенная процедура въезда в Россию. Не исключено, что она коснется и иностранных болельщиков.
Казань ежегодно принимает международные соревнования по водным видам спорта. Этим летом в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду, в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Также в планах города принять чемпионаты Европы по водным видам спорта и академической гребле 2022 года.
Рекорды и скандалы
Через час после объявления городов был дан старт плавательному турниру на чемпионате мира в Кванджу. Первый же день принес несколько ярких событий.
Так, пятикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки впервые в карьере не сумела победить на крупных соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем, американка стала второй. Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. В квалификационном заплыве он показал время 56,88 секунды, что позволило ему превзойти свое же достижение (57,10).
Австралиец Мак Хортон отказался фотографироваться и жать руку победителю чемпионата мира в плавании на дистанции 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну. После церемонии награждения он отказался от совместного фото призеров и ушел в подтрибунное помещение.
В феврале трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной допинг-пробой на глазах у офицеров допинг-контроля. Международная федерация плавания не стала применять санкций к спортсмену.
"Кое-кто распространяет обо мне странные слухи, есть люди, которые хотят меня этим вывести из равновесия, но я сосредоточен только на том, что делаю здесь - на соревнованиях, - сказал Сунь Ян. - Австралиец может выразить свое недовольство мной, но я здесь представляю страну. Это нормально игнорировать меня как Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать. Но я говорю спасибо даже тем, кому сегодня не нравлюсь".
Первый успех
Для сборной России же главным событием стала серебряная медаль в эстафете вольным стилем. Ее завоевали Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов. Медаль стала первой для сборной России по плаванию на текущем турнире. На предыдущем чемпионате мира россияне заняли четвертое место в эстафете 4х100 м вольным стилем.
Для Гринева это был двойной праздник, поскольку в этот день ему исполнилось 23 года. После церемонии награждения команда поздравила его с этим праздником.
"Будет ли торт? Пока рано. Из риса? Рис у меня каждый день", - заметил он.
Интересно, что в эстафете принял участие Колесников, выступление которого на чемпионате мира еще пару месяцев назад было под вопросом из-за травмы руки. "На самом деле все переживали намного больше, чем надо было, - сказал Колесников, говоря о травме. - Все в порядке, просто немного поболел. Я не присоединился к команде в Осаке и Владивостоке, работал в Москве вместе с Женей Рыловым".
"Подготовка прошла успешно. Конечно, пришлось здесь отказаться от 200-метровки на спине, но так нужно. Сейчас уже ничего не волнует", - добавил он.
Свело все тело
Заключительный этап эстафеты тренерский штаб доверил Рылову, который специализируется в плавании на спине, являясь действующим чемпионом мира на дистанции 200 м.
"Под конец этапа "убило"? Очень сильно, до такого не доходило никогда. Помимо того, что привычно свело руки и ноги, начало сводить грудь, пресс, спину, поясницу, все. Было бы интересно узнать лактат (показатели молочной кислоты в крови - прим. ТАСС) прямо сейчас, думаю, до такого не поднимал никогда в жизни", - рассказал Рылов.
Команда Китая продолжает занимает первое место в общекомандном зачете во многом благодаря успешному выступлению в прыжках в воду (14 золотых, 9 серебряных, 1 бронзовая награды), на втором месте идет сборная России (9-5-1), на третьем - команда Австралии (3-1-2).