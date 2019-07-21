Гатауллина стала победительницей юниорского ЧЕ по легкой атлетике в прыжках с шестом

ТАСС, 21 июля. Россиянка Аксана Гатауллина завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике (спортсмены не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском городе Бурос.

19-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4,36 м, второе место заняла француженка Мари-Жюли Боннен (4,16 м), бронзовая медаль у бельгийской спортсменки Элин Векеманс (4,16 м).

Гатауллина завоевала серебро на чемпионате России 2018 года. Она является дочерью серебряного призера Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина.

Молодежный чемпионат Европы в Буросе завершится 21 июля, в турнире принимают участие 26 российских легкоатлетов, которые выступают в нейтральном статусе.