Российские волейболистки завоевали бронзовые награды юниорского чемпионата Европы

ТАСС, 21 июля. Волейболистки сборной России победили команду Словении в матче за третье место юниорского чемпионата Европы (игроки не старше 16 лет). Турнир проходит в Загребе.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу российских волейболисток.

Сборная России заняла первое место в 1-й группе, одержав пять побед в пяти матчах, в полуфинале турнира уступила итальянкам (2-3).

Позднее в воскресенье в финале турнира итальянская сборная сыграет с командой Турции.

Чемпионат Европы для волейболисток не старше 16 лет проводится во второй раз в истории. Первый турнир прошел в Болгарии в 2017 году, тогда российская команда завоевала серебряные медали, победу одержала сборная Италии.