Гендиректор ФК "Локомотив" Кикнадзе назвал старт сезона тяжелым

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Начало сезона-2019/20 для футбольного клуба "Локомотив" получилось сложным. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

В воскресенье московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре железнодорожники сыграли вничью с "Рубином" - 1:1.

"Я рад, что мы смогли переломить игру, это проявление характера, - сказал Кикнадзе. - Рад, что голы забили Эдер и [Владислав] Игнатьев, первый тайм мне понравился больше. Старт сезона тяжелый, "Локомотив" традиционно нелегко входит в сезон, но в этом году мы очки собираем - это главное. Посмотрим, следующий тур будет очень важным".

"Локомотив" набрал четыре очка после двух матчей и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В третьем туре железнодорожники сыграют с московским ЦСКА в гостях 28 июля.