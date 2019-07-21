Игнатьев: футболисты "Локомотива" счастливы, что вратарь Гилерме подписал новый контракт

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вратарь Маринато Гилерме заслужил новый контракт с московским футбольным клубом "Локомотив". Таким мнением с журналистами в воскресенье поделился защитник столичной команды Владислав Игнатьев.

Гилерме подписал новый контракт с "Локомотивом" 19 июля, новое соглашение будет действовать три года. Бразильский вратарь выступает за железнодорожников с 2007 года. По словам председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, 33-летний игрок ради подписания нового контракта отверг несколько выгодных предложений.

"Гилерме с нами, мы все счастливы, вратарская позиция непростая, и что-то менять сложно, возможно, были бы проблемы. Человек остался, он заслужил этот контракт. Я его не уговаривал, это его личное дело, красавец, что договорился", - заявил Игнатьев.

В воскресенье "Локомотив" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Игнатьев отметился голом на 33-й минуте встречи.

"В полузащите сегодня игралось тяжело, давно не играл на этой позиции, плюс еще пропустил концовку сборов, в общей группе провел всего три тренировки, поэтому сегодня было непривычно, но я рад, что выиграли. С такими командами, как "Тамбов", всегда тяжело игры проходят, но хорошо, что победили и набрали три очка", - отметил Игнатьев.

В третьем туре "Локомотив" в гостях сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 28 июля.