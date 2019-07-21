Михальцова: победа на чемпионате Европы далась российским регбисткам спокойно

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Второй этап чемпионата Европы по регби-7, на котором российские спортсменки одержали победу, сложился для них спокойно. Таким мнением поделилась с ТАСС в воскресенье после финала с командой Франции капитан сборной России Алена Михальцова.
Женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7. В финале второго этапа турнира, который проходил в Харькове, россиянки со счетом 12:7 победили команду Франции. На первом этапе во французском Маркусси сборная России стала второй. Россиянки и француженки набрали равное количество очков, однако российская команда заняла первое место благодаря лучшей разнице результативных действий по итогам турнира, третье место заняла сборная Ирландии.
"Турнир сложился для нас легко, первые матчи, что в первый, что во второй день, были несколько сумбурными, но все равно прошли спокойно. Главной задачей перед нами стояло победить сборную Франции, потому что в этом году регламент был такой, что неважно, сколько между нами и француженками очков разницы, - рассказала Михальцова. - Всегда выходил играть основной состав, и уже по ходу матча тренер делал замены. Матч получился спокойный, счет, конечно, не такой, какой хотелось, можно было занести еще пару попыток, но самым главным была победа, а не очки".
"Команды приехали не в тех составах, с которыми мы играли до этого, поэтому реванша с француженками как такового не получилось. Более или менее основной состав привезла сборная Испании, но в первый день у них что-то пошло не так, пара человек травмировалась, и они даже не попали в восьмерку, хотя мы рассчитывали сыграть с ними в финале, когда увидели составы команд", - добавила она.
На квалификационном турнире в Казани, который завершился 14 июля, сборная России не сумела получить прямую путевку на Олимпийские игры и поборется за нее в июле 2020 года в утешительном отборочном турнире.
"Сейчас у нас будет небольшой перерыв, следующая Мировая серия начнется у нас в американском Глендейле, к ней мы начнем готовиться в середине сентября. Нам нужно будет достойно выступать на каждом этапе Мировой серии, потому что мы хотим отобраться на Олимпиаду, у нас есть большие шансы. Нам нужно будет занять хорошее место в Мировой серии, чтобы потом лучше распределиться по группам в отборочном турнире", - заключила капитан сборной.