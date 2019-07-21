Михальцова: победа на чемпионате Европы далась российским регбисткам спокойно

Женская сборная России стала победительницей чемпионата Европы по регби-7. В финале второго этапа турнира, который проходил в Харькове, россиянки со счетом 12:7 победили команду Франции. На первом этапе во французском Маркусси сборная России стала второй. Россиянки и француженки набрали равное количество очков, однако российская команда заняла первое место благодаря лучшей разнице результативных действий по итогам турнира, третье место заняла сборная Ирландии.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Второй этап чемпионата Европы по регби-7, на котором российские спортсменки одержали победу, сложился для них спокойно. Таким мнением поделилась с ТАСС в воскресенье после финала с командой Франции капитан сборной России Алена Михальцова.

"Турнир сложился для нас легко, первые матчи, что в первый, что во второй день, были несколько сумбурными, но все равно прошли спокойно. Главной задачей перед нами стояло победить сборную Франции, потому что в этом году регламент был такой, что неважно, сколько между нами и француженками очков разницы, - рассказала Михальцова. - Всегда выходил играть основной состав, и уже по ходу матча тренер делал замены. Матч получился спокойный, счет, конечно, не такой, какой хотелось, можно было занести еще пару попыток, но самым главным была победа, а не очки".

"Команды приехали не в тех составах, с которыми мы играли до этого, поэтому реванша с француженками как такового не получилось. Более или менее основной состав привезла сборная Испании, но в первый день у них что-то пошло не так, пара человек травмировалась, и они даже не попали в восьмерку, хотя мы рассчитывали сыграть с ними в финале, когда увидели составы команд", - добавила она.

На квалификационном турнире в Казани, который завершился 14 июля, сборная России не сумела получить прямую путевку на Олимпийские игры и поборется за нее в июле 2020 года в утешительном отборочном турнире.

"Сейчас у нас будет небольшой перерыв, следующая Мировая серия начнется у нас в американском Глендейле, к ней мы начнем готовиться в середине сентября. Нам нужно будет достойно выступать на каждом этапе Мировой серии, потому что мы хотим отобраться на Олимпиаду, у нас есть большие шансы. Нам нужно будет занять хорошее место в Мировой серии, чтобы потом лучше распределиться по группам в отборочном турнире", - заключила капитан сборной.