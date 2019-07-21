Федерация: иностранцы остались довольны организацией ЧЕ по гребле на "драконах" в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские и иностранные спортсмены остались довольны организацией чемпионата Европы по гребле на лодках класса "Дракон" в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

"Все прошло отлично, без накладок и срывов, даже погода порадовала. Опасались, что будут дожди, тучи ходили, но до нас дожди не дошли. Организация была на высоком уровне, Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы очень хорошо выполнила свою работу. И российские, и иностранные спортсмены остались очень довольны соревнованиями", - сообщила Исхакова.

"Очень рады тому, что посмотреть на соревнования приходили зрители. Да, было много родственников спортсменов, но приходили и обычные болельщики", - добавила Исхакова.

Чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон" прошел на гребном канале "Крылатское" с 18 по 21 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Армении, Венгрии, Германии, Италии, Молдавии, Румынии и Франции.