Шпажистка Колобова: серебро ЧМ - неплохой результат, но от золота его отделяет пропасть

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Серебряная медаль чемпионата мира по фехтованию в командном турнире для российских шпажисток является неплохим результатом, но команда не может ему порадоваться. Об этом журналистам рассказала в воскресенье бронзовый призер Олимпиады-2016 Виолетта Колобова.

Российские шпажистки уступили в финальном матче чемпионата мира, проходящего в Будапеште, сборной Китая со счетом 28:29. В составе сборной России выступали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина. В матче за третье место итальянки победили команду Украины (45:36).

"Первое и второе место разделяет большая пропасть, я расстроена - мы до последнего верили в победу. Но получилось так, как получилось - как и на чемпионате Европы в Дюссельдорфе, проиграли с разницей в один укол. Тренеры сказали - не расстраивайся, ты молодец, но я знаю - я не молодец. Было бы на груди золото, была бы молодец, хотя серебро - это неплохой результат", - сказала Колобова.

"Каждый раз командный турнир складывается для нас очень тяжело - много равных команд, в нашем виде очень большая конкуренция", - рассказала 27-летняя Колобова.

Колобова является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в командном турнире, двукратной чемпионкой мира в команде (2013, 2014), трехкратной чемпионкой Европы (два раза в индивидуальных соревнований и один раз в команде).