Открытие Европейского юношеского Олимпийского фестиваля состоялось в Баку

БАКУ, 21 июля. /ТАСС/. Официальное открытие XV Европейского летнего юношеского Олимпийского фестиваля состоялось в воскресенье в столице Азербайджана. Церемония, которая длилась около полутора часов, прошла в спортивно-концертном комплексе "Кристалл холл", вмещающем 25 тысяч человек.

На открытии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

В фестивале, проходящем под девизом "Готовы к вершинам", участвуют около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 48 стран. В течение семи фестивальных дней они будут соревноваться в 10 видах спорта - спортивной гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе. Всего будет разыграно 135 комплектов медалей. Состязания пройдут на 12 спортивных аренах.

Центральным событием церемонии открытия по традиции стал парад спортсменов. Российская команда является одной из самых многочисленных - в ее состав вошли 112 атлетов. Знаменосцем сборной РФ на параде была серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2018 года в метании диска Виолетта Игнатьева. Российская команда будет представлена во всех дисциплинах, кроме гандбола и мужского баскетбола.

Первый олимпийский опыт

Приветствуя спортсменов, глава ЕОК подчеркнул, что Европейский юношеский Олимпийский фестиваль является настоящей ареной испытаний для будущих чемпионов и призеров Олимпиад. "Для вас это первый олимпийский опыт по многим видам спорта. Здесь у вас есть уникальный шанс для того, чтобы продемонстрировать свои способности. Это также является возможностью доказать, что в Европе формируется новое поколение спортсменов с олимпийскими идеалами", - сказал Кочиянчич.

Ильхам Алиев объявил фестиваль открытым. Факел фестиваля зажег олимпийский чемпион борец Фарид Мансуров.

Церемонию открытия сопровождало красочное представление, в котором приняли участие более 500 артистов и спортсменов.

Европейские юношеские Олимпийские фестивали проводятся раз в два года. Организуются летние и зимние фестивали, которые проходят в течение одного календарного года. Первый Европейский фестиваль состоялся в Брюсселе в 1991 году.