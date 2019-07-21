Алексей Миранчук: второй тайм матча "Локомотива" с "Тамбовом" можно вычеркнуть из карьеры

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук считает второй тайм матча чемпионата России по футболу против "Тамбова" плохим для своей команды. Об этом он сказал ТАСС после встречи в воскресенье.

В воскресенье московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 2:1 над "Тамбовом" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать, - сказал Миранчук. - Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное - три очка, мастерство придет. Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберемся, проведем теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше".

На 82-й минуте штрафной удар пробил Антон Миранчук, хотя около мяча находились оба брата. "Позиция была чуть левее, поэтому с этой точки всегда бьет Антон. Плохо пробил, я думаю, он сам это знает. Хорошая позиция, надо было забивать, но не жалею, что пробил не я, был уверен в брате, просто не пошло, думаю, дальше он еще забьет", - добавил Алексей Миранчук.

"Локомотив" набрал четыре очка после двух матчей и занимает пятое место. В третьем туре железнодорожники сыграют с московским ЦСКА в гостях 28 июля.