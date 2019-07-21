Федерация: массовой драки на матче по пляжному регби не было, подрались два игрока

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Два игрока подрались на матче чемпионата России по пляжному регби между московским клубом "Слава" и сборной Дагестана в Москве, массовой драки между командами не было. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье главный тренер сборной республики и президент Федерации регби Дагестана Магомед Гаджимагомедов.

В субботу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на матче чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая драка между игроками московского клуба "Слава" и сборной Дагестана. По словам источника, игроки дрались несколько минут, после чего их разняли тренеры и администраторы команд. Сообщалось, что Федерация регби России рассмотрит вопрос о санкциях в отношении обеих команд.

"Вчера на матче между московским клубом "Слава" и сборной Дагестана в Центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве подрались два игрока команд-соперниц. Драка длилась недолго, их разняли. Оба игрока получили красные карточки и были удалены с поля", - сказал Гаджимагомедов.

По его словам, из-за инцидента игра не была приостановлена. "Регби - контактный вид спорта. Игра продолжилась, команды в обычном режиме доиграли матч, жалоб со стороны тренеров или игроков ни московского клуба, ни дагестанской сборной не поступило", - сообщил собеседник агентства.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу московского клуба. "Сборная Дагестана на этом чемпионате провела шесть матчей, четыре из которых выиграла. По итогам чемпионата она заняла девятое место среди 19 команд", - заключил президент Федерации регби Дагестана.

Чемпионат России по пляжному регби завершился в Москве 21 июля. В мужском турнире приняли участие 19 команд. Победителем стала казанская "Энергия", серебряным призером - московский ЦСКА, бронзовым - "Слава".