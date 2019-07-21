Российские баскетболисты не смогли выйти в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 21 июля. Молодежная сборная России по баскетболу (игроки не старше 20 лет) уступила команде Бельгии в матче за третье место дивизиона В чемпионата Европы. Турнир проходит в португальском городе Матозиньюш.

Встреча завершилась со счетом 88:80 в пользу бельгийских баскетболистов. Позднее в воскресенье в финале турнира встретятся команды Чехии и Португалии.

Команды, занявшие по итогам турнира первые три места, выйдут в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы.

На турнире российская команда заняла первое место в группе А, одержав четыре победы в четырех матчах, в четвертьфинале россияне обыграли болгар (105:66), а в полуфинале уступили португальцам (69:76).

Сборная России является победителем молодежного чемпионата Европы 2005 года, который проходил в Чехове. Чаще всех в турнире побеждали сборные Греции и Сербии, одержавшие по три победы.